Президент России Владимир Путин считает, что вопрос вступления Украины в НАТО «нечего обсуждать». По его словам, во время встречи с главой США Джо Байденом эта тема обсуждалась «мазком».

Соответствующее заявление российский президент сделал во время пресс-конференции 16 июня в Женеве., трансляция опубликована на You-Tube-канале in time Ukraine.

«По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать», – сказал Путин.

Он отметил, что тема Украины во время переговоров с Байденом затрагивалась, но не очень подробно.

«Насколько я понял президента Байдена, в основе урегулирования на востоке Украины должны лежать Минские соглашения», – утверждает российский президент.

https://www.youtube.com/watch?v=Gf3nFMPPhOQ&feature=emb_title&ab_channel=intimeUkraine

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский провел разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. В разговоре Зеленский заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству в НАТО.

А также, саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику.