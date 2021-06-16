Троица в 2021 году отмечается в Украине 20 июня. Это один из 12 главных праздников в христианстве, которое в народе также известен как Святая Пятидесятница или Троица.

Троица считаются официальным завершением весны и анонсом прихода лета на Землю. Именно поэтому принято святить зелень и травы, которыми впоследствии украшают дом.

Также существует поверье, что именно в этот день Бог засеял Землю зеленью. Также считается, что в этот день Богородица приходит в каждый дом, чтобы посмотреть, чисто в доме.

Главный символ Троицы, это — три Божественных образы Сын, Отец, а также Дух Святой.

Существует целый список трав, которые можно использовать для удачи и защиты от опасности и зла. Но есть и запрещенные растения, которые ни в коем случае не нужно собирать.

Чем нельзя украшать дом на Троицу 2021:

Так, среди запрещенных растений на Троицу, не нужно святить в церкви, а затем использовать вместе с другими травами, является осина и ива. И этому есть объяснение.

Осина

Согласно одной из легенд, на осине повесился Иуда, и с тех пор ее письма дрожат «в ужасе от проклятой ноши». Более того, с этого дерева якобы был сделан крест, на котором распяли Иисуса Христа.

В связи с этим вокруг осины существует много негативных поверий. Считается, что дерево имеет плохую энергетику, которая грозит ссорами и раздором в семье. Также его связывают с лукавым. В такой светлый праздник, как Троица, осина является не рекомендуемой растением в доме.

Ива

Как ни странно, ива тоже относится к запрещенным на Троицу. Само по себе это дерево очень светлое и чистое. Считалось, что верба может отогнать грозу, вылечить от болезней, в частности от бездетности.

Но на Троицу ее не нужно святить и нести в дом. Дело в том, что к этой дате нельзя ломать ее ветви. Более того, она уже принесла добро и благодать на Вербное воскресенье.

Обычно иву сжигали, взрывали землю, клали в гроб или могилу к умершим или несли в лес.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает о День Святой Троицы 2021: традиционные блюда праздничного стола.

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