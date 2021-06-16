Троица в 2021 году отмечается 20 июня (дата праздника зависит от даты Пасхи). Это большой религиозный праздник, напоминающий о трех известных ипостасях Всевышнего — в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа, и считается одним из важнейших в православной традиции.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает о народных приметах и ​​гадания, связанные с этим днем.

Накануне Троицы в дом несут зелень, букеты луговых цветов. В разных уголках Украины жилье на Троицу украшают ветками клена и липы, листьями лопуха, мяты и папоротника, тимьяном, любисток и васильками.Троица-2021: красивые поздравления с праздником

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В день Троицы верующие люди также стараются присутствовать на богослужении в церкви. Принято святить зелень, которую потом не выбрасывают, а украшают дом, чтобы беречь жилище от злых сил.

Троица: приметы

Многие народные поверья касаются молодых девушек, которые еще не вышли замуж.

Жениться на Троицу нельзя — в дни больших церковных праздников венчания запрещены.

В то же время, свататься в этот день — хорошая примета. Считается, что те, кто посватается на Троицу, а поженится на Покрову, будут счастливы в супружестве.

Если парень девушку поцелует под березой на Троицу — будет девушка его женой.

Если девушка умоется утренней росой, то надолго сохранит молодость и красоту.

Погодные приметы

Дождь на Троицу — хорошая примета, будет богатый урожай.

Попасть под дождь — к добру и исполнению желаний.

Кто увидит радугу — обретет здоровье и богатство в будущем году.

Гадания на Троицу

В былые времена девушки гадали не только в день Троицы, но и за три дня до самого праздника, в четверг. Называется в народе этот день Семик или Зеленые Святки.



Гадание на венках. Девушки плели венки и шли с ними к реке. Руками их с себя не снимали, а наклонялись так, чтоб сам упал с головы на воду.

Венок плывет ровно — жизнь будет спокойной и хорошей;

плывет, но под водой — к болезни;

качается на волне — к бурной жизни;

распался — к расставанию;

быстро исчез из виду — жених живет в чужих краях;

задержался у берега — до следующей Троицы перемен не жди;

тонет — к беде.

Гадания на цепочке. Перед гаданием необходимо сходить в церковь, одев на себя цепочку, поставить свечу за здоровье всех недоброжелателей и принести пожертвование. По приходу домой посчитать количество звеньев на цепочке три раза. Если выпало четное количество — желание исполнится, нечетное — от его воплощения стоит отказаться. После цепочку запрещено носить в течение трех дней.

Гадание на кольцах. Для гадания нужны четыре колечка. Положите их в миску с пшеницей так, чтобы их не было видно. На каждое кольцо загадайте желание и тяните первое, что попадется.