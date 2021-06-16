Отказ от совместной пресс-конференции президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина было условием Белого дома.

В Вашингтоне посчитали, что в случае такой пресс-конференции, Путин выглядел бы так, будто улучшил свои позиции на международной арене за счет американского лидера.

Подробности опубликовал телеканал CNN.

«Решение не проводить совместную пресс-конференцию было тем, на чем настаивали представители Белого дома. Чиновники заявили, что Россия настаивала на совместной пресс-конференции во время переговоров по саммиту. Но США были против, поскольку не хотели предоставить Путину платформу, как после саммита 2018 года с бывшим президентом Трампом в Хельсинки», — сообщает телеканал.

Чиновники заявили, что они помнят о желании Путина выглядеть так, будто он улучшил свою позицию за счет президента США, и хотят избежать такой ситуации.

Решение также принималось с учетом советов группы экспертов по России, которые встретились с президентом в начале этого месяца, сообщают источники телеканала.

Как мы уже рассказывали ранее, эксперты считают, что Украина ничего не получит от переговоров Байдена и Путина.

Также, Зеленский подтвердил, что в ходе встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина будет поднят украинский вопрос. При этом он констатирует, что решить проблему Донбасса без Украины невозможно.