Украинцы жалуются, что врачи не знают, как выдавать международное свидетельство о вакцинации от COVID-19. Многие медики заявляют, что им для этого нужен специальный бланк на бумаге желтого цвета. На самом деле, нет никаких требований касательно цвета бумаги.

Отметим, соответствующую проблему обсуждают пользователи Facebook на странице «Вакцинація: питання та відповіді (Прививки – вакцины – щеплення)».

Как видно из сообщений, некоторым украинцам пришлось самостоятельно покупать желтую бумагу.

При этом в комментарии «Лиге» Минздрав пояснил, что требования касательно цвета бумажного свидетельства не существует: «Нет отдельного требования относительно цвета бумаги, на котором должно печататься международное свидетельство о вакцинации».

Отметим, свидетельство о вакцинации может получить человек, который получил две дозы вакцины от COVID-19. Его выдают только в бумажной форме. Для этого нужно обратиться к семейному врачу. Тот должен распечатать свидетельство через медицинскую карточку пациента из электронной системы здравоохранения, где есть данные о вакцинации пациента (в частности, через Helsi). Никакой бланк для этого не нужен.

Свидетельство — это документ на бумаге формата А4 любого цвета (!), где есть данные о вакцинации, взятые из медицинской информационной системы с печатью врача и подписью пациента. Заполняется на английском или французском языке, а также дополнительно на украинском. Этот документ действителен только в том случае, если вакцина уже одобрена к экстренному применению ВОЗ.

Как сообщалось ранее, в Украине незаконно продают вакцины от COVID-19, а также подделывают ПЦР-тесты. Подобные мошеннические схемы уже фиксируют в Киевской и Черкасской областях.

Ученые заявляют, что мир захватывает новый штамм коронавируса — «Дельта». Он якобы не только вызывает у пациентов более серьезные симптомы, но и может «обойти» иммунную защиту от вакцин.

Украинцы, которые получили прививку китайским препаратом CoronaVac от COVID-19, смогут получить свидетельство о вакцинации международного образца и путешествовать по миру. Данная вакцина уже одобрена Всемирной организацией здравоохранения.