Традиционную украинскую картошку может заменить батат.

Его посадочный материал импортировали в незначительном количестве еще три года назад. Батат понемногу размножали в тепличных условиях, а в этом году уже начали высаживать в открытый грунт, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Голос України..Первая в Украине бататовая плантация на орошении имеет площадь в семнадцать гектаров. С каждого гектара экспериментаторы ожидают получить от двадцати до сорока центнеров «сладкого картофеля». Разница между верхней и нижней «планками» прогноза столь велика, поскольку агрономические приемы по выращиванию батата еще предстоит отрабатывать и совершенствовать. А на это нужно время.

Созревание урожая «сладкого картофеля» ожидают в конце сентября, когда корнеплоды наберут максимальную массу. Однако их пока не собираются продавать исключительно для кулинарных нужд: украинцы к специфическому вкусу батата еще не привыкли, и культура его потребления не сформировалась.Один из плюсов батата — колорадский жук его не ест.

Напомним, жареный картофель опасен для здоровья.

Напомним также, картофельный сок способен лечить ряд опасных болезней.