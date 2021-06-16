Самолет «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году при помощи ракеты, которую доставили к самоходному зенитному комплексу «Бук» из России. Все доказательства свидетельствуют об этом.

Такое мнение в беседе с DW высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

«Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения — кроме факта того, что Россия предоставила оружие, с помощью которого был сбит (самолет, — ред.) и убиты 298 человек», — подчеркнул журналист.

Он также добавил, что расследователи кропотливо изучили каждый доступный фрагмент телекоммуникационных данных, каждую спутниковую фотографию, каждый пост в соцсетях, размещенный российскими солдатами, в том числе из зенитно-ракетной бригады, которая, по мнению следствия, могла транспортировать ЗРК «Бук».

«Если бы Россия хотела установить правду, она бы просто сотрудничала со следствием в той степени, в которой ее об этом просили. А она по-прежнему отказывается», — уверен собеседник DW.

Так, следственная бригада и судьи просили РФ способствовать допросу членов 53-й бригады, а также двух военных из пятой бригады, чтобы они могли оправдаться и отвергнуть обвинения в адрес Москвы, указал Христо Грозев.

«РФ хранит молчание на этот счет и не предоставляет такой доступ. Россия продолжает утверждать, что исключена из расследования, ей не дают возможности внести в него свой вклад, но в то же время она не выполняет такие запросы о предоставлении данных», — резюмировал расследователь.

Ранее нидерландский телеканал NOS сообщил, что фигуранты дела о сбитом над Донбассом самолет MH17 в день совершения теракта общались с чиновниками Российской Федерации. При этом они в течение нескольких часов не знали, что сбитый самолет является пассажирским лайнером.

Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека иск против России за ее роль в катастрофе рейса MH17.