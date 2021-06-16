В Харькове женщина на прогулке издевалась над собственным маленьким ребенком.

Свидетелем жесткого обращения с ребенком стала девочка, которая проходила мимо. По ее словам, эта горе-мать угрожала ребенку и дергала его за волосы.

Подробности инцидента были опубликованы в Telegram-канале «Kharkiv Life». Он произошел возле школы №82.

Увиденное потрясло девочку, поэтому она сняла действия женщины на видео и отправила своей маме.

«Мой ребенок сегодня, наблюдая эту картину, звонила и плакала, что девочку убивают. Дочь подошла к взрослым, попросив помощи, но те не вмешались, сказав, что эта женщина здесь каждый день гуляет и так себя ведет», — сообщила мать маленькой очевидицы.

В полицию мама и ее дочка, которая стала свидетельницей, не обращались, но такое поведение горожанки возмутило сеть. В ролике можно увидеть, как женщина очень жестко обращается с ребенком. Она трясет девочку во все стороны и дергает за волосы.

https://www.youtube.com/watch?v=HooG9OeQfPo&feature=emb_title&ab_channel=MilaZhukova

В комментариях пользователи отреагировали остро отреагировали на такое поведение.

«На такое спокойно смотреть нельзя! Видео в полицию и соцзащиту! Чудовище в клетку ,а девочку в любящую семью !Печально, конечно, и очень жаль, что все безразличны. Вмешаетесь, а она потом ещё в суд на вас подаст что вы трогаете ее ребенка. Только полицию вызвать в таких случаях. Сколько агрессии, кошмар. Это нездоровые отношения в семье(( страшно представить, что происходит не на улице…», — пишут они.

Как мы уже рассказывали ранее, под Харьковом 5-летний ребенок с острой болью в животе скончался, потому что у врачей не нашлось времени его осмотреть.

А в селе Кийлов в Киевской области 10-летняя девочка и ее четырехлетний брат упали в яму уличного туалета. В результате трагического инцидента, один из детей погиб.