В Киеве на окружной пьяный пешеход толкнул под грузовик велосипедиста — 27-летнего врача травматолога 7 больницы. Мужчина погиб мгновенно.

Подробности сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, пешеход был сильно пьян — 1.41 промилле. Велосипедист пытался уйти от столкновения с шатающейся помехой. Мужчину отбросило на грузовик, затем головой он ударился о бордюрный камень.

При этом велосипедист был без шлема. Если бы на нем была защитная экипировка, возможно, он был бы жив.

Пешеход после смертельной аварии пытался незаметно скрыться с места трагедии, его задержали неравнодушные очевидцы.



В мае на дорогах Украины произошло 14 983 аварии (для сравнения в апреле было 12 862). В результате ДТП погибли 216 человек (165 в апреле), еще 2667 – получили травмы (1678 в апреле).Как сообщалось ранее, в прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли — это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы.