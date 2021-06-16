15 июня на Донбассе боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Потерь среди наших военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

Возле Новгородского боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе н.п. Пивденное враг применял противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Невельского наемники осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского противник обстреливал украинских военных из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Песков враг вел обстрелы из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Вблизи Авдеевки наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку поселка Зайцево враг вел огонь из минометов 82-го калибра.

Как сообщалось ранее, пророссийские боевики на оккупированном Донбассе активизировали агитацию среди населения с целью призыва принять участие в предстоящих выборах в Госдуму РФ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что оккупационная власть на неподконтрольной территории Донбасса массово закрывает школы и профтехучилища, техникумы и вузы.