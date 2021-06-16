В субботу, 19 июня, отмечают Троицкую родительскую субботу. Вселенская Родительская суббота- это день, когда православные традиционно отправлялись на кладбища сами, а иногда приглашали с собой священника, чтобы прочесть молитву над могилами покойных родственников. 19 июня в Украине откроются храмы, а, следовательно, можно принести записку с именами для молитвы об упокоении, а в воскресенье – побывать на литургии на день Святой Троицы — один из главных праздников христиан.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «МК».

День перед Троицей – не единственный в православном календаре, когда следует молиться об усопших родственниках: всего таких «родительских суббот» насчитывается восемь. Это Мясопустная, или Вселенская (за неделю до Великого поста), Дмитровская, Радоница (девятый день после Пасхи), поминовение убиенных воинов на 9 мая, а также субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста.

Однако в народе наиболее известны Радоница и Троицкая родительская суббота. По традиции в этот день православные едут на кладбища, чтобы прочитать молитвы над могилами родных – иногда для этой цели приглашают священника. Летом 2020 года из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений придётся изменить привычкам, но расстраиваться из-за этого не следует – суть всё равно остаётся в молитве.

«В этот день принято подавать записки с именами усопших, чтобы священник прочитал молитву об упокоении. Однако ради того, чтобы передать записку, не стоит идти в храм во время эпидемиии коронавируса и подвергать себя и близких риску заражения. В современном мире есть возможность передать эту записку онлайн или в формате СМС, и о ваших умерших родственниках всё равно помолятся«, — объяснил священник.Троица-2021: красивые поздравления с праздником

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Также священник добавил, что те православные, кто захочет помянуть родных дома, смогут прочесть Псалтырь царя Давида и любые молитвы об усопших, к которым привыкли. Самая простая из них: «Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)». Если поминаются несколько человек, то «души рабов Твоих». Также можно пропеть «Со святыми упокой» и «Вечную память». В данном случае важнее сама память об умерших родных людях, а не форма традиционных мероприятий.

Сам день Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи – в этом году он выпал на воскресенье, 20 июня. В этот день на землю сошел Святой Дух, доказав тем самым триединство Бога, поэтому именно день Святой Троицы считают днем рождения христианской церкви. Однако православным следует серьёзно подумать перед тем, как идти в храм в этом году.

В Украине также принято обращать внимание на народные приметы, связанные с днём Святой Троицы. Вот некоторые из них.

Если умыться утренней росой, надолго сохранишь свежесть и красоту.

Если парень в этот день поцелует девушку под берёзой, она обязательно станет его женой.

Свататься на Троицу – добрый знак, брак будет счастливым.

Дождь на Троицу — хорошая примета, сулящая обильный урожай. Попасть под дождь — к добру и исполнению мечтаний, а если ещё и увидишь радугу – значит, обретёшь богатство в будущем году.

Нельзя купаться и ходить в лес: в этот день активизируются нечистые силы, так что можно стать жертвой русалок, леших или водяных.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывала о народных приметах и гаданиях, связанных с праздником Троицы. Народные поверья чаще всего касаются молодых девушек, которые еще не вышли замуж.