В Минэкономики заявляют, что Украина начинает выходить из кризиса, главный показатель – рост в апреле ВВП (валового внутреннего продукта) после затяжного падения.

В апреле 2021 года, по оценкам ведомства, спад ВВП Украины замедлился до 0,2% по сравнению с апрелем 2020 года. При этом по итогам 2020 года ВВП оказался на 4% меньше, чем в 2019 году, а в январе – марте 2021 года – на 2% меньше, чем в январе – марте 2020 года.

Отметим, макроэкономика определяет ВВП как рыночную стоимость всех произведенных в стране за год (квартал, месяц) конечных, то есть предназначенных для непосредственного употребления, товаров и услуг. Каждый украинцев, отчисляя в госбюджет налоги со своей зарплаты, покупая что-то в магазине, совершая поездки в транспорте, автоматически вносит вклад в увеличение ВВП. И наоборот – уменьшение зарплат, снижение затрат на покупки автоматически делают ВВП меньше. Выходит, что чем больше ВВП на душу населения, тем выше уровень жизни в стране.

Чего ждать украинцам в этом году, об этом говорится в материале «Сегодня». Так, эксперты признают, что рост ВВП имеется, но только в денежном выражении. То есть если год назад, например, буханка хлеба стоила 20 гривен, а сегодня 21 гривну, то ВВП «по хлебу» за счет этого вырос на 5%! Хотя буханок хлеба при этом больше не стало. Точно такая же ситуация и с другими товарами и услугами, с ростом зарплат и т. д.

«В Украине сейчас достаточно высокая инфляция, она ускоряется, год к году (апрель к апрелю, о котором говорят в Минэкономики) рост цен составил 8,4%, а по продуктам – 9,4%, – говорит Олег Пендзин ( член Экономического дискуссионного клуба, ранее работавший в Минэкономики). – В мае инфляция год к году оказалась еще больше – 9,4%, по продуктам – 9,9%. Если учесть, что за январь – май 2020 года падение ВВП из-за карантина, по сравнению с январем – маем 2019 года, составило 5,9%, то нетрудно спрогнозировать: в январе – мае 2021 года будет рост ВВП, причем значительный, из-за низкой базы сравнения».

С тем, что наметившийся рост ВВП – арифметический, а не реальный, согласен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его словам, товары в штуках и услуги подорожали, но не факт, что товаров произведено больше, как и оказано услуг. По его оценке, ВВП за май может вырасти на 8-10%:

«Их может быть даже меньше, но каждая единица товара или услуги теперь стоит дороже почти из-за 10%-й инфляции. Поэтому можно сказать: «толщина масла» на бутерброде украинца от такого роста ВВП больше не стала. А вот то, что и масло, и хлеб теперь стоят дороже – это факт, официально подтвержденный Госслужбой статистики».

Эксперты говорят, что только в II квартале рост ВВП впечатлит, но из-за низкой базы сравнения. По оценкам Александра Охрименко, будет реализовываться отложенный спрос населения на товары длительного пользования и стройматериалы. Соответственно, вырастут и цены, что даст повышение ВВП – по итогам II квартала вместо «минуса» будет «плюс»:

«В III квартале рост будет меньше, так как база сравнения окажется выше, а по итогам года ВВП увеличится на 3,2-3,5%».

Олег Пендзин более пессимистичен: в июле – сентябре темпы роста ВВП станут почти нулевыми, а за весь 2021 год ВВП увеличится не более чем на 3%. То есть до уровня 2020 года, в котором было падение на 4%, дотянуть не удастся. С этими прогнозами согласны только эксперты Всемирного банка: рост ВВП Украины, по их расчетам, в 2021 году составит 3,8%. А вот в Минэкономики ожидают, что страна выйдет в плюс на 0,1%, пусть даже за счет высокой инфляции, которая «накрутит» ВВП. В МВФ предсказывают, что будет «по нулям», то есть рост составит 4%. Вот только рядовому украинцу, который, возможно, заработает в этом году больше, но и потратит наверняка больше из-за инфляции, от расчетов макроэкономистов вряд ли полегчает.

Ранее советник премьер-министра Украины, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап прогнозировал, что до 2030 года ВВП Украины вырастет до 450 млрд долларов.

Социологи в начале года отмечали, что введение локдауна в январе 2021 года приведет к значительной потере доходов, как минимум, для 32% жителей Киева.