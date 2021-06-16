Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на 17 июня. Завтра юг и север «поменяются» местами, на юге будет аномалия — самая холодная температура.

По ее словам, завтра в Украине в течение дня ожидается 24-27 градусов тепла, на севере местами до 28 градусов. Одновременно с этим на юге всего 20-24 градусов.

При этом циклон, который господствует над Крымом и Приазовьем 17 июня обусловит сложную погоду.

В южной части, на востоке и в центральных областях ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалы и град. На западе и севере Украины дожди будут блокировать антициклон с севера, северо-востока. Разве что в приграничные с дождями районы севера и запада (например, Черновицкая область, южные районы Киевской области) доберутся локальные осадки.

В Киеве 17 июня ожидается жаркая погода, в течение дня 26-28 градусов. О серьезных осадках речи не идет. В пятницу, субботу и в воскресенье в Киеве будет настоящее лето — сухо, солнечно и 27-29 градусов.

Напомним, в Украине продолжает господствовать непогода, все области периодически накрывают мощные ливни, шквалы и град. Накануне, 14 июня, пострадал Николаев.

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