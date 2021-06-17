Ежегодно День Святого Духа верующие празднуют в следующий понедельник после Пятидесятницы (Святой Троицы). В этом году праздник пришелся на 21 июня. В этот день церковь превозносит животворящий Дух.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет ВСІМ.

Как указано в Библии, Святой Дух един с Богом Отцом и Сыном, поэтому он всесилен и благой. Именно он является источником жизни.День Святого Духа символизирует начало, которое вдохновляет людей на хорошие поступки. Символом Святого Духа является белый голубь.

Что нужно и чего не стоит делать в этот день

Утром стоит посетить утреннее богослужение. В этот день нужно прочитать молитву Святому Духу — обратитесь к нему с просьбой о его дарах: мудрости, знании, вере, даре исцеления, даре творить чудеса, даре пророчества, даре различения духов, даре говорить на разных языках, даре толковать языки.

В этот день верующие стараются не работать. Делать можно только самое необходимое, например, готовить пищу. Также не стоит сегодня употреблять алкоголь, ссориться, и тому подобное.

Приметы на День святого Духа

В этот день категорически нельзя подметать — так из дома можно вымести всю радость. В этот день не стоит бегать, ведь так можно уйти от своей судьбы. Также не нужно заглядывать во воду — можете проглядеть судьбу. Верят, что роса в этот день целебна. А если приложить ухо к земле в Духов день, она укажет место, где зарыт клад.

Как и на Троицу, в этот день не рекомендуется ходить на реку.

Напомним, 20 июня, православные христиане отмечают Троицу.

