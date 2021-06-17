Православные христиане 21 июня празднуют второй день Троицы — Духов день. Троица и Духов день рассматриваются православной церковью как единственный праздник Пятидесятницы — схождение Духа Святого на апостолов, которое произошло на 50-й день после Воскресения Христова.

После Воскресения Господня его ученики жили в ожидании праздника. 40 дней Господь являлся им по одному и когда они собирались вместе. На глазах учеников он поднялся над землей, дав надежду, что в последний день мира он вернется. Прощаясь, Господь обещал послать им утешителя — Святого Духа, который исходит от Бога-Отца, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на asn.in.ua.

На десятый день после вознесения Иисуса Христа, когда ученики и Дева Мария были в Сионской горнице, они услышали сильный шум. В воздухе появились яркие языки огня, которые трепетали, это был благодатный огонь. Он светил, не обжигая. Огонь горел над головами апостолов, а потом погас.

После этого все они почувствовали необыкновенную силу внутри. На апостолов сошел Святой Дух. Они заговорили на языках, которыми ранее не обладали. Это было дары, необходимое для проповеди Евангелия по всему миру.

Что можно и нужно делать в Святой Духов День

Запасаться целебными (лечебными) травами и цветами. Собранные и засушенные в этот день растения, обладают высокими целебными свойствами. Принято считать, что огонь сходит с неба и уничтожает в этот день всю нечисть. Именно из трав, собранных в День Святого Духа, знахарки готовили (для изгнания бесов), специальный травяной порошок.

В этот день нужно «кормить землю» — в селах Духов день считался женским праздником. Замужние женщины собирались на окраине села, накрывали на земле скатерть, веселились, пели и водили хороводы. Этот народный обряд призван выявлять почет и уважение к земле.

В день Святого Духа нужно смывать с себя грехи колодезной водой, омываться же в водоемах нельзя было (кстати, купаться в открытых водоемах нельзя на Троицу и три дня после нее, а значит, и в Духов день).

В этот день принято было приносить домой из церкви освященные березовые веточки, которые ставили для защиты от злых сил. Когда березовые веточки высыхали, их хранили в укромном уголке.

Так же в этот день людьми было принято поклоняться земле, некоторым из них она открывала свои тайны. Надо было только приложиться к ней ухом и услышать, что она скажет.Принято считать — какая погода будет в этот церковный день, таким будет и все лето.

Напомним, ранее мы рассказывали о традициях празднования Троицы в Украине.