Для украинских спасателей могут ввести военно-врачебной экспертизе. Комитет по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий законопроект №5609. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады. Председатель комитета Михаил Радуцкий отметил, что действующим законодательством об охране здоровья регламентировано только вопрос проведения военно-врачебной экспертизы военнослужащих воинских формирований. Однако сотрудники ДСНС не является военными, а проходят государственную службу особого характера. "Военно-врачебная экспертиза не распространяется на службу гражданской защиты, но в то же время существует потребность в экспертизе годности спасателей к будущей или дальнейшей службы, установлении профессиональной природы заболеваний и травм в бывших служащих, назначении им санаторно-курортного лечения или медико-психологической реабилитации", — сказал парламентарий. Закон предлагает предусмотреть, что такую экспертизу будут осуществлять врачебно-экспертные комиссии в системе ДСНС. "Комитет поддержал законопроект и предлагает комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, определенном главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать Верховной Раде принять его за основу", — указано в сообщении. Напомним, в Украине выросли штрафы за нарушение пожарной безопасности, а также за ложный вызов спасателей, полиции и скорой. Соответствующий закон 17 апреля вступил в силу.