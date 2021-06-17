Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2021 установил официальный курс на уровне 27,17 гривен за доллар. Курс на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 18 июня установлен на таком уровне: 27,1712 гривен за 1 доллар (+0,1437 грн). При этом курс доллара на 17 июня составляет 27,0275 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после того, как упал до минимума почти за год.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Напомним, межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10: 00 17 июня 2021 в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 32 копейки до 32,53 гривен за евро.