Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев заявил, что электронный рецепт на антибиотики, гормональные препараты и иммуномодуляторы необходимо ввести уже в этом году. По его словам, это вопрос национальной безопасности. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады. "Неконтролируемое потребление этих групп препаратов очень опасно и это вопрос национальной безопасности", — отметил замсекретаря на заседании комитета по вопросам здоровья нации. Комитет принял к сведению предоставленную информацию и поручил ответственным органам в течение двух недель предоставить четкий план внедрения е-рецепта в Украине. Глава комитета Михаил Радуцкий подчеркнул, что значительное количество принятых в последнее время законопроектов в сфере здравоохранения не могут работать из-за отсутствия системы электронных рецептов. Напомним, в конце ноября 2020 заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко заявил, что в стране в течение года запустят электронные рецепты на антибиотики. Ожидается, что проект заработает к концу 2021 года. Как писало РБК-Украина, в прошлом году Максим Степанов, занимавший должность министра здравоохранения, отмечал, что в течение 2021-2023 годов в Украине будут внедряться электронные рецепты на лекарственные средства