Диетолог Анна Орехова поделилась полезным советами и рассказала об эффективном похудения, которые не требуют изнурительных тренировок и издевательства над организмом.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на страницу в Instagram врача-диетолога Анны Ореховой.
Специалист отмечает, что для похудения не нужно себя мучить и заниматься спортом, особенно когда он не принадлежит к любимым занятиям. Есть много других тере активности с помощью которых можно похудеть.
Она приводит следующие виды активностей, которые помогут эффективно избавиться от лишнего веса:
— самостоятельное приготовление и сервировка стола вызывающее не только приятные эмоции, но и поможет сжечь лишние калории;
— разговоры по телефону также относятся к активностей которые помогают сжечь лишние калории;
— отдавайте предпочтение лестнице и избегайте лифтов;
— шоппинг помогает не только потратить лишние деньги, но и калории и улучшает настроение в разы;
— хорошим активным отдыхом является и прогулки на велосипеде;
— лучшим способом для похудения, говорит эксперт, является завести себе собаку, которая заставит не просто ходить, а активно бегать и играть с ней.
Напомним, популярная банановая диета под названием «Asa Banana Diet» была разработана в Японии. В 2012 году она имела такую популярность, что полки с бананами в продуктовых магазинах были пусты. Режим питания разработан «для ленивых» и не требует физических упражнений, чтобы достичь желаемого результата.