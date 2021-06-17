Диетолог Анна Орехова поделилась полезным советами и рассказала об эффективном похудения, которые не требуют изнурительных тренировок и издевательства над организмом.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на страницу в Instagram врача-диетолога Анны Ореховой.

Специалист отмечает, что для похудения не нужно себя мучить и заниматься спортом, особенно когда он не принадлежит к любимым занятиям. Есть много других тере активности с помощью которых можно похудеть.

Она приводит следующие виды активностей, которые помогут эффективно избавиться от лишнего веса:

— самостоятельное приготовление и сервировка стола вызывающее не только приятные эмоции, но и поможет сжечь лишние калории;

— разговоры по телефону также относятся к активностей которые помогают сжечь лишние калории;

— отдавайте предпочтение лестнице и избегайте лифтов;

— шоппинг помогает не только потратить лишние деньги, но и калории и улучшает настроение в разы;

— хорошим активным отдыхом является и прогулки на велосипеде;

— лучшим способом для похудения, говорит эксперт, является завести себе собаку, которая заставит не просто ходить, а активно бегать и играть с ней.

Напомним, популярная банановая диета под названием «Asa Banana Diet» была разработана в Японии. В 2012 году она имела такую популярность, что полки с бананами в продуктовых магазинах были пусты. Режим питания разработан «для ленивых» и не требует физических упражнений, чтобы достичь желаемого результата.