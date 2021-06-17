Сегодня, 17 июня грузовое судно X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов, которое горело почти месяц назад, затонуло у берегов Шри-Ланки. Специалисты опасаются последствий экологической катастрофы. Об этом сообщает Associated Press. Оператор судна подчеркнул, что корабль оказался вполне под водой на глубине 21 метр. В свою очередь, глава Управления по защите морской среды Шри-Ланки отметил, что сейчас доставать затонувший корабль опасно из-за неспокойное море и сезона муссонов, который завершится только в сентябре. К этому времени владелец судна назначил охрану. Вся территория будет находиться под наблюдением, пока собственник не назначит компанию чтобы получить обломки корабля, скорее всего, состоится после окончания сезона дождей. Напомним, что 2 июня начало тонуть грузовое судно X-Press Pearl с химическими веществами. Все это время его пытались потушить, а когда это удалось, судно начало тонуть. На время ликвидации чрезвычайной ситуации власти Шри-Ланки временно остановила весь рыбный промысел вблизи тонущего судна. Предполагают, что причиной пожара на корабле, который перевозил химикаты, стала утечка азотной кислоты, о которой экипаж узнал еще 11 мая.