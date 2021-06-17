Сборная Украины 17 июня сыграет второй матч на Евро-2020, ее соперником сегодня будет сборная Северной Македонии.

Матч начнется в 16:00. Транслировать игру будет телеканал «Футбол 1», а также сервисы — Oll.tv, XTRA TV.

Напомним, Украина играет в группе С, в ней первую строчку занимает сборная Австрии (накануне она обыграла Северную Македонию со счетом 3:1), на втором месте сборная Нидерландов, которая ранее обыграла Украину со счетом 3:2.

Календарь оставшихся игр в группе сборной Украины на Евро-2020.17 июня

Украина — Северная Македония в 16.00

Нидерланды — Австрия в 22.0021 июня

Северная Македония — Нидерланды в 19.00.

Украина — Австрия в 19.00.Евро 2020: расписание прямых трансляций и календарь матчей

Напомним, ранее в фан-зоне наливали бесплатное пиво за каждый пропущенный гол России.

Как сообщалось ранее, Сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020 с поражения — украинцы проиграли в матче против Нидерландов.