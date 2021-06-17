В Харькове очередной языковой скандал — местная студентка возмутилась тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском. Девушка отметила, что ей приходится писать курсовую работу «на е**чем украинском языке», добавив, что ее психику и нервы насилуют.

Соответствующий ролик опубликовали в Facebook «Мова на часі».

В своем видео студентка отмечает, что большинство источников для ее текста – англоязычные:

«Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке. Вот понимаю, что украинская власть – она меня ущемляет, ущемляет мои права. Что значит – я не могу писать свою работу, в которой мои научные заключения, мои выводы, в которой описано, как я проводила эту работу… Почему я не могу писать ее на русском языке? … Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы?».

Позже девушка пояснила свое видео, подчеркнув, что некоторые регионы Украины якобы не приспособлены к украинскому.

Напомним, в Чугуеве Харьковской области мастер по наращиванию ресниц назвала «обрыганными тварями» украинских военных. Позже она попыталась выкрутиться, заявив, что имела в виду не всю армию, а одного конкретного человека. СМИ сообщили, что речь шла о девушке-военной, которая вовремя не расплатилась с мастером.

Жительница Харькова оскорбила людей, которые принимали участие в местном параде вышиванок, назвав их парадом быдла.