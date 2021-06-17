Депутаты из «Слуг народа» и ОПЗЖ устроили 17 июня потасовку в стенах Верховной Рады. Все произошло после слов об окончании эпохи бедности в стране.

Народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что это произойдет тогда, когда «расстреляют ОПЗЖ». После этого к трибуне подошли представители этой фракции, началась толкотня. Спикер парламента Дмитрий Разумков вынужден был объявить перерыв в заседании на 15 минут.

Впоследствии Потураев извинился с трибуны за свою реплику, но представители ОПЗЖ потребовала созвать регламентный комитет, чтобы оценить высказывания нардепа.

Как сообщалось ранее, в Харькове в городском совете произошла массовая драка, спровоцированная представителями «Партии Шария«.

Украинки подрались на борту самолета, который летел из Анталии (Турция) в Запорожье (Украина). У одной из них была разбита голова.