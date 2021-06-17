Ситуация с COVID-19 улучшается и летом 2021 года украинцы вполне могут поехать на отдых в Турцию, Египет и Грецию.

О том, во сколько обойдется отдых на популярных направления, говорится в материале UBR.

«Цены турецких туроператоров конкурируют с Египтом и иногда оказываются даже ниже. Недельная поездка в Турцию для двух человек, если брать по минимуму, стартует от 12-13 тыс. грн. Но это если говорить о слишком «демократических отелях», — рассказал глава Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза добавил, что турецкие отельеры очень хорошо подготовились к приезду гостей и на высоком уровне организовали соблюдение карантинных мероприятий.

«Сейчас улететь в трехзвездочный отель обойдется в районе €240-250 (7,8-8,1 тыс. грн) на человека в расчете, что приедут двое на неделю (перелет и питание включены). На пять звезд — около € 340-350 (11-11,4 тыс. грн) на человека. А вот гостиницы класса «премиум» — уже € 700-800 (22,8-26 тыс. грн) на человека «, — отметил Дереза.

Цены на отдых в Египте и Греции, которые также очень популярны среди украинцев, мало отличаются от отдыха в Турции. А в некоторых случаях тур на неделю на двух человек в Грецию обойдется чуть более 6 тыс. грн с человека в неделю (однако в лучшем случае в этот пакет будет входить только завтрак).

Отдельно эксперты акцентируют внимание на том, что каждая страна по-своему вводит карантинные ограничения, с чем необходимо ознакомиться заранее. К примеру, в Египет, куда едут около 15-20% украинцев, нужен ПРЦ-тест. После Турции и Египта по популярности есть набор стран, которые занимают небольшую долю. Все они (кроме Албании, Черногории и Доминиканы) требуют также при въезде или ПЦР-тест, или на выбор другие упомянутые справки. Среди них:

Черногория;

Греция;

Хорватия;

Болгария;

Албания;

Доминикана;

ОАЭ;

Кипр;

Грузия.

Как сообщалось ранее, в Украине разрешили проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Возвращаясь в Украину из других стран, гражданам больше не нужно загружать на смартфоны приложение «Вдома». Ранее его использовали для контроля самоизоляции граждан в связи с распространением COVID-19.