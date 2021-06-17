Погода в Украине 18 июня кардинально не поменяется — циклон будет господствовать на юге, в центре и на востоке, а запад будет отдыхать от дождей благодаря антициклону.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра южный циклон снова будет поливать периодическими дождями южную часть, центральные области и восток. Во время дождей будут греметь грозы, возможны ливни, шквал и град. Одновременно с этим в западных и северных областях Украины непогоду будет сдерживать антициклон.

Температура воздуха ожидается высокой: в течение дня 24-29 градусов, на юге и востоке местами 20-24 градуса.

В Киеве в пятницу будет жарко, до 28 градусов. В некоторых районах возможен дождь.

Следующая неделя, по ее словам, уже будет жаркой: в районе 30 градусов.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июня на Мариуполь обрушился мощный ливень с грозой и градом.

А в Керчи за ночь на 17 июня выпало полторы нормы месячных осадков — дороги и тротуары затопило водой. При этом утром 17 июня дождь в Керчи не утихал.