Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон. В марте 2021 он был отозван для консультаций. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс". "Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", — заявила она. Напомнив, посла РФ вызвали на консультации в Москву в марте этого года после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "убийцей". Вчера президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин договорились о возвращении своих послов в Москву и Вашингтон.