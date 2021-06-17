Цены на продукты в Польше практически не отличают от украинских, только некоторые товары в начале лета там дороже.

К такому выводу пришли специалисты Экономического дискуссионного клуба. Эксперты сравнили минимальные оптовые цены на плодово-овощную продукцию в первой декаде июня 2021. Сравнивали цены оптовых рынков Польши и Украины — рынок «Столичный» в Киеве и рынок «Бронише» в городе Варшава. Сравнивали оптовые цены только на продукцию внутреннего происхождения.

Сравнение минимальных оптовых цен на сезонные овощи показало, что в начале лета на украинском рынке дешевле, чем на польском можно приобрести картофель, кабачки, капусту белокочанную и пекинскую. При этом свекла, лук, огурцы и помидоры в Украине продается в 2 раза дороже.

В первой декаде июня этого года оптовые цены на клубнику на рынке «Бронише» в 2,8 раза были ниже, чем на «Столичном». Оптовые партии польских яблок стоили в 1,6-2,0 раза меньше украинских.

Как сообщалось ранее, с начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Также сообщалось, что в Украине подешевели молодая капуста, клубника, картофель молодой, огурцы.