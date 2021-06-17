Патрульный полицейский из Киева стал виновником смертельной аварии в Винницкой области. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения (уровень алкоголя превышал норму в 6 раз) сел за руль автомобиля Volkswagen, вылетел в кювет и перевернулся. На месте ДТП погибли женщина, пострадали еще двое пассажиров, у одного из них перелом позвоночника.

Подробности сообщает «Обозреватель».

Трагедия произошла в ночь на 14 июня. В Volkswagen, за рулем которого был старший сержант Роман Шахно, находились трое пассажиров. Все они – уроженцы села Новая Прилука.

В какой-то момент пьяный Шахно не справился с управлением, Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся. Молодая женщина погибла на месте ДТП. Один из братьев-пассажиров, который также является патрульным полицейским (служит в г. Хмельник Винницкой области) получил тяжелую травму – у него перелом позвоночника.

32-летний сержант патрульной полиции Киева был задержан на месте аварии. Его отвезли в наркодиспансер примерно спустя 2,5 часа после ДТП. Драгер показал 1,33 промилле алкоголя в крови.

По словам виновника трагедии, на дороге его якобы ослепил едущий навстречу автомобиль, к тому же в это время шел дождь. Шахно пытался прижаться к обочине, но в итоге вылетел в кювет.

С какой скоростью ехал Шахно неизвестно, он говорит, что до 90 км/час, а очевидцы утверждают, что Volkswagen стоял примерно в 40 метрах от дороги, что может говорить о серьезном превышении скорости.

В ДТП погибли 28-летняя Зоя Глушко, без мамы остался семилетний сын.

«Все, кто ехал в этом проклятом автомобиле, выросли у нас на глазах. Ни о ком плохого не скажем. Рома хорошо учился, всегда внимательный, вежливый. Зою все очень любили…», — говорят жители Новой Прилуки.

Также известно, что 19 лет назад старший брат Романа погиб в ДТП, будучи пассажиром.

В мае на дорогах Украины произошло 14 983 аварии (для сравнения в апреле было 12 862). В результате ДТП погибли 216 человек (165 в апреле), еще 2667 – получили травмы (1678 в апреле).

В прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли — это в три-четыре раза больше, чем в странах Европы.