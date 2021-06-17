Троица в Украине в 2021 году отмечается в воскресенье, 20 июня. По давней традиции в этот день украинцы украшают свои дома и храмы праздничными букетами из трав и полевых цветов. Также верующие несут на праздничные службы для освящения свои букеты, чтобы потом защитить свои дома от сглаза и порчи.

О том, как правильно собрать букет на Троицу и растения и цветы там должны быть обязательно, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на пишет ТСН.

На Троицу собирают пижму, чабрец, мяту, аир, мелиссу. Полынь нужно повесить над дверью, что не пускать темные силы в дом. Стебли аира разбрасывают по полу. Пижма и любисток защитят от злых сил и сглаза, а тимьяном женщины украшали свою одежду, так как мечтали о счастливом и крепком браке.

Как рассказала эксперт Наталья Подлесная, не все травы могут стать оберегами. Она назвала те растения, которые действительно оберегают дом и всех живущих в нем.Калина. Символ женской судьбы, олицетворение невесты. Настойкой калины девушки брызгали на дорогу, чтобы приворожить молодого человека. Кусочек древесины держали в карманах, чтобы уберечься от сглаза. При найме на работу девушки брали с собой кусок спиленной ветки калины.Лук. Лук и чеснок издавна считаются лучшими средствами от дурного глаза и болезней. Половинки луковицы и зубки чеснока раскладывали по разным комнатам, чтобы они впитали в себя весь негатив. Для того, чтобы выгнать из дома болезнь, развешивали пучки лука и чеснока, а также делали из них косички.Мята. Букетики из мяты приносят удачу, притягивают деньги. Мяту также клали в кошелек или тайник с ценными вещами.Мак. В старину маками высаживали вокруг домов, чтобы отпугнуть нечистую силу. Считалось, что ведьмам придется пересчитать все маковые семечки в коробочках, чтобы попасть в дом.Укроп. Простая трава, которую мы употребляем в пищу, вешали над дверями в доме, чтобы никто со злыми намерениями не мог войти в дом. Также укроп клали в колыбель для защиты ребенка.Хмель. Перед венчанием невесту посыпали хмелем, чтобы в ее новой семье всегда был достаток.Дуб. Это дерево считается донором сил и энергии. Чтобы всегда оставаться в тонусе, в старину носили с собой кусочек коры дуба или желудь.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, о День Святой Троицы 2021: традиционные блюда праздничного стола.

Также мы рассказывали, что запрещено делать на Троицу.