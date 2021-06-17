20 июня 2021 отмечается Троица или Зеленые праздники — один из двенадцати крупнейших православных христиан.
У этого праздника есть еще одно название — Пятидесятница. Оно указывает на дату празднования — на пятидесятый день после Пасхи.
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Отметим, что большой праздник сопровождается множеством традиций и обрядов . Также есть список запретов, нарушать которые на Троицу нельзя.
Еще 6 июня отмечается в Украине Родительский день , в который принято посещать могилы умерших родственников на кладбище.
https://www.youtube.com/watch?v=RDOquDzmv-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZH3U9Ju5NAY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oWsw8xZRNCo&feature=emb_logo
НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, Троица 2021 — это день, когда украинцы по традиции украшают свои дома клечанням — цветами и травами, которые предварительно освящают в церкви.
Также, в Украине принято обращать внимание на народные приметы, связанные с днем Святой Троицы.