20 июня 2021 отмечается Троица или Зеленые праздники — один из двенадцати крупнейших православных христиан.

У этого праздника есть еще одно название — Пятидесятница. Оно указывает на дату празднования — на пятидесятый день после Пасхи.

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Отметим, что большой праздник сопровождается множеством традиций и обрядов . Также есть список запретов, нарушать которые на Троицу нельзя.

Еще 6 июня отмечается в Украине Родительский день , в который принято посещать могилы умерших родственников на кладбище.

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НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, Троица 2021 — это день, когда украинцы по традиции украшают свои дома клечанням — цветами и травами, которые предварительно освящают в церкви.

Также, в Украине принято обращать внимание на народные приметы, связанные с днем Святой Троицы.