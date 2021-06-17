Правительство Дениса Шмыгаля могут уже этой осенью отправить в отставку, чтобы наконец уволить министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится в материале Украинской правды.

Источник издания из окружения «Зе!Команды» говорит, что Зеленский уже эмоционально устал от Кабинета министров: «На Банковой висит в воздухе, что осенью надо правительство перезагрузить, так как почти ко всем есть вопросы. И к Лазебной, и к Тарану, и к Абрамовскому и к остальным».

О том, что осенью могут спровоцировать правительственный кризис и снять Кабмин, говорят и в правительстве.

Авторы статьи отмечают, что «кроме розсинхрона Зеленского и Кабмина» в целом, есть еще одна вещь, которая может подтолкнуть президента к перезагрузке правительства – отставка всего Кабмина может стать наиболее реальным сценарием для увольнения Арсена Авакова, который занимает свой пост с 2014 года.Почему Авакова сложно уволить?

Собеседники издания отмечают:

За 7 лет руководства мощным силовым ведомством Аваков имеет компромат на все политические силы страны,

Он выстроил серьезное лобби в парламенте – его сторонники есть в группе «За будущее», среди депутатов из «Доверия», в «Слуге народа» и «Батькивщине»,

Авакова, отчасти от безысходности, поддерживает старая элита, в том числе и представители крупного бизнеса.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы распускать парламент и проводить досрочные выборы.