Следующим украинским городом, который принял на себя удар непогоды стал Мариуполь. В ночь на 17 июня на город обрушился мощный ливень с грозой и градом.
Из-за дождя оказались затопленными жилые дома, целые улицы, в нескольких районах нет света, потому что ветер валил деревья прямо на провода, осложнено движение транспорта.
Кадрами потопа делятся пользователи сети.
https://www.youtube.com/watch?v=I8UiwIK3dK8
https://www.youtube.com/watch?v=I4-TcSfuygk
https://www.youtube.com/watch?v=A1nd4Hr1Bv0
Как сообщалось ранее, циклон продолжает господствовать на юге и востоке Украины, на этот раз пострадал оккупированный Крым. В районе города Керчь за ночь выпало полторы нормы месячных осадков — дороги и тротуары затопило водой. При этом утром 17 июня дождь в Керчи не утихал.
Накануне, 14 июня, от сильного ливня пострадал Николаев.