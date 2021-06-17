Следующим украинским городом, который принял на себя удар непогоды стал Мариуполь. В ночь на 17 июня на город обрушился мощный ливень с грозой и градом.

Из-за дождя оказались затопленными жилые дома, целые улицы, в нескольких районах нет света, потому что ветер валил деревья прямо на провода, осложнено движение транспорта.

Кадрами потопа делятся пользователи сети.

https://www.youtube.com/watch?v=I8UiwIK3dK8

https://www.youtube.com/watch?v=I4-TcSfuygk

https://www.youtube.com/watch?v=A1nd4Hr1Bv0

Как сообщалось ранее, циклон продолжает господствовать на юге и востоке Украины, на этот раз пострадал оккупированный Крым. В районе города Керчь за ночь выпало полторы нормы месячных осадков — дороги и тротуары затопило водой. При этом утром 17 июня дождь в Керчи не утихал.

Накануне, 14 июня, от сильного ливня пострадал Николаев.

