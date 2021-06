Полиция Берлина попыталась освободить заброшенное здание, занятую скваттеры. Силовики применили тараны и бензопилы, чтобы попасть в дом. Забаррикадировались бросали в них камни, фейерверки и дымовые шашки. Пострадали не менее 60 правоохранителей. Об этом сообщает телеканал 92 News. По данным издания, не менее 60 полицейских пострадали в столкновениях с скваттеры, незаконно занимают одно из зданий в восточном районе Берлина Фридрихсхайн. Беспорядки начались после того, как городские власти направили в здание инспекции пожарной безопасности, но скваттеры посчитали, что их хотят выселить, и начали забрасывать визитеров и полицию камнями, фейерверками и дымовыми шашками. По словам правоохранителей, камни и файеры летели отовсюду, в том числе из окон и с крыши. По оценкам силовиков, в беспорядках участвовали не менее 300 человек.

Berlin police cordon off parts of #Rigaerstr after far-left protesters build a barricade a day before a planned fire safety check in # Rigaer94. Residents accuse owner and police of using the inspection as an excuse to declare the building uninhabitable and evict them. pic.twitter.com/qHXNyBAjzB — Kate Brady (@ kbrady90) June 16, 2021

# EURO2020 fever has hit the #Berlin police force as they kick back a homemade firework at # Rigaer94 pic.twitter.com/80fX0V5yUw — Conall Kearney (@ConallKearney) June 16, 2021

A #berlin police apc clears up debris from a burning barricade on #rigaer strasse pic.twitter.com/AqF7DoxEkO — Conall Kearney (@ConallKearney) June 16, 2021

Polizei & ouml; ffnet T & uuml; r zur # Rigaer94. Antwort: Feuerl & ouml; scher pic.twitter.com/XBCyuHyrys — Erik Peter (@retep_kire) June 17, 2021 Скватерство (сквотинг, англ. Squatting) — самовольное заселение покинутого или незанятого места или здания людьми, которые не являются его собственниками или разрешения на использование. Напомним, сегодня, 17 июня, на западе Германии произошла стрельба. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения. Отметим, в конце прошлого года в Германии произошла стрельба у Берлинского офиса Социал-демократической партии. Тогда в результате инцидента получили ранения четыре человека.