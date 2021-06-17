В Киеве на Троещине трассой заметили полностью обнаженного мужчины. Пассажиры маршрутки сняли мужчину на камеру. Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев сейчас". На видео видно, что полностью обнаженный мужчина гулял по трассе прямо посреди дороги. Его на видео сняли очевидцы. "Дорогой гуляет голый человек. Все нормально, просто жарко. Пассажиры 79 автобуса сняли на видео, как посреди дороги идет голый человек. Сообщил кто об этом полиции — неизвестно", — говорится в видео. В комментариях очевидцы опубликовали свои видео и пишут, что человек долгое время гулял город, но потом его забрала полиция. Его сразу полиция забрала Далеко не сразу его забрали. Первый раз увидели его на троещинском пляже, у surf campa, освежился и пешком пошел в поля. Позже уже на Бальзака, шел по проезжей части, при этом копы, которые ехали ему навстречу, просто проехали мимо загорает Как бы этого голышом не сбили. Ранее мы сообщали, что в Ровно парочка разгуливала голышом, прикрываясь одеялами.