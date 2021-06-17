8 подростков были госпитализированы в больницу Ивано-Франковска с отравлением, в общежитии местного колледжа технологий и бизнеса, а также расположенных рядом жилых домах, произошла утечка неизвестного вещества.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отмечает, что предварительно это был природный газ, но проведенное исследование домов, а также прилегающих территорий соответствующую утечку не показало.

Кроме того, Ивано-Франковский областной лабораторный центр МЗ Украины провел замеры воздуха, опасных веществ не обнаружено.

Одновременно с этим 8 подростков (2004 и 2005 г.р.) были госпитализированы в больницу из общежития колледжа. 3 человека находятся в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Как сообщалось ранее, в Киеве произошел скандал вокруг таксиста из компании Bolt. Мужчина забрызгал пассажирку с 6-летним ребенком газовым баллончиком. По словам пострадавшей, причиной послужило то, что она отказалась с ним ехать — не было детского кресла. Водитель говорит, женщина не указывала, что ей нужна была машина с креслом.

В Краматорске в средней школе произошло чрезвычайное происшествие — дети распылили перцовый баллончик. Один ребенок попал в больницу. В больницу с сердечным приступом попала также и учительница.