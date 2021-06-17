Польская пограничная служба совместно с Агентством внутренней безопасности и полицией при поддержке Европола задержала группу контрабандистов. В ходе рейда изъяли около сотни единиц огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении на сайте Европола. Сообщается, что задержаны 12 граждан Польши в возрасте от 32 до 60 лет, причастных к незаконным поставкам оружия. "Организованная преступная группировка незаконно провозили оружие из Словакии в Польшу, Россию и Украину", — говорится в сообщении. На месте изъяли револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы. Также были конфискованы несколько тысяч патронов различного калибра и одна ручная граната. Кроме того, выявлено наличные на сумму более 50 000 евро, а также 14 растений марихуаны и амфетамин. Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный канал поставки огнестрельного оружия в разобранном виде. По данным спецслужбы, части оружия передавали из США транзитом через Польшу.