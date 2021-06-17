В течение последних нескольких лет ученые, врачи и диетологи продвигают идею правильного питания для здоровья кишечника. Уже сейчас они начинают внимательно изучать связь отдела пищеварительного тракта с другими частями тела, например, с мозгом.

Об этом сообщает НАРОДНА ПРАВДА.

Новое исследование подтверждает эту самую связь кишечника и мозга, идентифицируя «нейронную цепь, которая позволяет кишечнику передавать сигналы за считанные секунды».

Результаты исследования могут привести к новым методам лечения ожирения, расстройств пищевого поведения и даже депрессии и аутизма — все эти заболевания так или иначе связаны с проблемами в работе кишечника.

А теперь давайте узнаем, каких правил стоит придерживаться для того, чтобы ваш кишечник был всегда доволен.

Принимайте антибиотики только в случае необходимости

Если вы относитесь к тем людям, которые лучше перебдеют, чем недобдеют, тогда послушайте, что мы скажем: ни в коем случае не принимайте антибиотики без позволения вашего врача. Антибиотики убивают не только плохие, но и хорошие бактерии, мирно проживающие в микробиоме кишечника. В лучшем случае это может привести к наборе веса и устойчивости к антибиотикам, в худшем — грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Внесите в рацион разнообразие

Скудный рацион — это корень многих бед, в том числе и бед, связанных с кишечником. Чем разнообразней ваше питание, тем разнообразней ваш микробиом, который является показателем хорошего здоровья кишечника. В частности, бобовые, фасоль и фрукты содержат много клетчатки и могут способствовать росту здоровых бифидобактерий.

Ограничьте потребление искусственных подсластителей

Увы, но сладкоежкам придется нелегко на пути к здоровому кишечнику. Если о вреде сахара можно говорить бесконечно, то последняя надежда — подсластители — всегда оставалась под вопросом. Но теперь и они оказались в эпицентре критики. По некоторым данным, искусственные подсластители, такие как аспартам, повышают уровень сахара в крови, стимулируя рост нездоровых бактерий типа Enterobacteriaceae в микробиоме кишечника.

Ешьте ферментированные продукты

Ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кефир, содержат здоровые бактерии, главным образом лактобациллы, и могут уменьшить количество болезнетворных видов в кишечнике.

Не забывайте о продуктах с пребиотиками

Пребиотики — это тип волокна, который стимулирует рост здоровых бактерий. Пребиотические продукты включают артишоки, бананы, спаржу, овес и яблоки.

Добавьте в меню продукты, богатые полифенолами

Полифенолы — это растительные соединения, найденные в красном вине, зеленом чае, темном шоколаде, оливковом масле и цельных зернах. Эти вещества помогают стимулировать рост полезных бактерий в микробиоме кишечника.

Делайте ставку на цельные зерна

Не зря цельнозерновой хлеб пользуется таким спросом! Все дело в том, что в злаках содержится много клетчатки и медленных углеводов, таких как бета-глюкан, которые перевариваются бактериями кишечника — это помогает снизить риск развития рака, диабета, ожирения и других заболеваний.

Думайте о пробиотиках

Пробиотики — это живые бактерии, которые могут помочь восстановить здоровье кишечника после дисбаланса микрофлоры. Они делают это путем «пересадки» полезных микробов. Кстати, пробиотики вы можете найти не только в йогурте, кефире и квашеной капусте, но и в виде таблеток.

Попробуйте вегетарианство

Это может быть не философия питания и жизни, а временная мера, чтобы вернуть кишечник в здоровое состояние. Диеты на основе растительной пищи помогают снизить уровень болезнетворных бактерий, таких как кишечная палочка, а также решить вопрос с воспалением и холестерином.

Напомним, ранее эксперты назвали продукты, которые опасны для женского здоровья. Диетологи советуют женщинам отказаться от жареных блюд, макарон, белого риса, маргарина и сахара.

Кроме того, современные девушки готовы на многое, чтобы выглядеть стильно, модно и сексуально. Однако со временем некоторые тенденции перерастают в привычки, которые день за днем портят здоровье представительниц прекрасного пола. Врачи составили список самых опасных привычек, которые наносят вред женскому здоровью.