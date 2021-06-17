Дефицит воды и засуха причиняют вред в таких масштабах, что это может конкурировать с пандемией COVID-19. Риски быстро расти вместе с ростом температуры на планете. Об этом на брифинге сказала специальный представитель ООН по вопросам уменьшения риска катастроф Маме Мизутори, передает Reuters.

"Засуха на грани превратиться в следующую пандемию, и нет вакцины для ее лечения", — сказала Маме Мизутори.

Сейчас засуха вызвала экономический ущерб минимум на 124 миллиардов долларов и коснулась более 1,5 миллиарда человек в период с 1998 по 2017 гг. Согласно обнародованному сегодня сообщению ООН.

Но даже эти цифры, отмечается в нем, "есть, скорее всего, валовыми недооценка".

Сейчас глобальное потепление усилило засухи на юге Европы и в Западной Африке. И количество жертв может "резко расти", если мир не будет действовать, сказала Мизутори.

Около 130 стран могут столкнуться с большим риском засухи уже этого века.

Засуха, как и вирус, как правило, длится долгое время, имеет широкий географический диапазон и наносит значительный ущерб, подчеркнула Мизутори.

"Это может косвенно повлиять на страны, которые в действительности не переживают засуху, шгляхом нехватки продовольствия и роста цен на продовольствие", — пояснила Мизутори.

ООН ожидает частых и сильных засух в Африке, Центральной и Южной Америки, Центральной Азии, Южной Австралии, Южной Европе, Мексике и США.

Ибрагим Тьяу, ответственный в ООН за борьбу с опустыниванием, заявил, что ухудшение состояния почвы частично вызвано неправильным пользованием землей, и это приблизило мир к "точке невозврата".

"Это, безусловно, явление, которое происходит в других частях мира и вполне может случиться в Европе", — сказал он. 17 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой сообщил, что за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий.