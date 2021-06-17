Совет нацбезопасности и обороны соберется завтра, 18 июня, на очередное заседание в Офисе президента Украины. На повестке дня ряд вопросов. Об этом сообщила пресс-служба СНБО. Заседание СНБО должно начаться в 17:00 пятницы. На повестке дня будут следующие вопросы: рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины; применения персональных санкций; доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года. Еще один вопрос повестки дня будет рассматриваться в тайном режиме. После завершения заседания СНБО секретарь Алексей Данилов проведет брифинг для журналистов.