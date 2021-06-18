Абитуриенты с временно оккупированной территории Донбасса вынуждены въезжать в Украину через территорию России, поскольку боевики не пропускают детей через линию разграничения. Пограничникам рекомендовали не наказывать этих абитуриентов за нарушение правил пересечения границы. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины. Въезд жителей ОРДЛО в Украину через территорию России является административным нарушением, но, как заявили в МОН, администрация ГНСУ рекомендовала пограничникам рассматривать цель въезда на подконтрольную Украины территорию для поступления в вузы и сопровождение поступающего в качестве обстоятельства, может освободить лицо от административной ответственности. В то же время представитель ГНСУ Олег Бойко в эфире "Украина 24" пояснил, что решение наказывать или не наказывать абитуриента за нарушение правил пересечения границы будут приниматься индивидуально для каждой ситуации. "У нас доведено до органов ГНСУ, осуществляющих пограничный контроль, о том, что есть такая проблема. Соответственно, инспекторы, при рассмотрении документов и обстоятельств въезда абитуриентов по малозначимость этого правонарушения, могут закрывать производство", — пояснил он. Бойко отметил, что при пересечении границы таким образом абитуриентам нужно иметь как можно больше документальных подтверждений цели въезда в Украину. "Надо объяснить, что это абитуриент, едет поступать, что имеет документальное подтверждение. Решение принимает непосредственно должностное лицо на пункте пропуска. Чем больше будет доказательных документов, тем легче будет принять решение освободить лицо от ответственности", — добавил пограничник.

В Минобразования также напомнили, что документальным подтверждением цели въезда для вступления в учреждения образования и сопровождения поступающего может быть и приглашение на участие в ГНА и / или испытаниях для поступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Напомним, из-за блокирования боевиками пропуска детей через линию разграничения Украина продолжила прием документов для поступления в вузы.