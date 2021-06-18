Европейский союз согласовал секторальные санкции против Беларуси. Они коснутся калийной промышленности, нефти и банковского сектора. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Стало понятно, что существует соглашение о секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси по трем сферам — калийные удобрения, банковское дело и нефть — с политическим" зеленым светом "на совете по иностранным делам в понедельник. Имеет финализуватися в ближайшие дни", — отметил журналист. Напомним, ранее на этой неделе послы стран Европейского союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси. В него попали ответственные за инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Официальное решение будет опубликовано 21 июня. К этому Европейский парламент принял резолюцию с требованием ввести секторальные санкции против Беларуси, затрагивающих торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейная и деревообрабатывающую промышленность. А также отключить страну от систему международных платежей SWIFT.