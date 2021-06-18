В Украине уже работает второй этап медицинской реформы , предусматривающий изменения в финансирование медицинских учреждений вторичного уровня по принципу «деньги ходят за пациентом». Однако украинском продолжают жаловаться на то, что все изменения остались на бумаге, а обещанных бесплатных родов нет: в медучреждениях продолжают требовать платить «благотворительные взносы» и «благодарности» врачам.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в сюжете ТСН.

В Ивано-Франковске роженицы просто в родильном зале сказали, что ей необходимо поблагодарить бригаду.

«Чек чек. Сколько раз врач не зайдет, столько раз деньги надо было давать. Меня это возмутило, ну как это так. У нас телевидение анонсирует, что в Украине бесплатные роды, там все для рожениц государство дает, а тут получается — куда ни пойдешь, не принесут, даже элементарный бинт, все за деньги, все надо купить. Такое впечатление, что я отвез жену на СТО, а не в роддом «, — рассказал муж роженицы Сергей.

Мужчине роженицы удалось добиться того, чтобы жена рожала бесплатно после того, как он позвонил на горячую линию министерства здравоохранения и выяснил, что больница полностью профинансирована.

«Роженица ни за что не должна платить. И выбирать любой роддом, независимо от прописки. В пакет роды входят — естественные роды, кесарево сечение и любые осложнения, которые могут возникнуть во время процесса. Все необходимые анализы и лекарства, обезболивания и прививки. А еще обычное питание и стационарная палата «, — уверяют в Минздраве.

Также Украинский отмечают, что бесплатные роды во многом зависят от местных властей. Многим больницам выделили деньги только 10 мая, а теперь еще надо пройти тендер на закупку медикаментов, вот и получается, что не все больницы обеспечены нужными медикаментами.

Ранее сообщалось, что медицинская реформа в Украине должна положительно повлиять на всех работников медицинской сферы, ведь их заработные платы будут зависеть от числа пациентов .

Напомним также, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что среди врачей, медсестер и других работников есть опасения, вызываемые медицинской реформой .