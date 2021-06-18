Без внесения в Минские соглашения каких коренные изменения прогресса по урегулированию на Донбассе не будет. В частности, если Россия будет исключать из соглашений том, что в их интересах. Об этом заявил первый президент Украины-глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в эфире "Украина 24". «Не внеся в Минские договоренности какие коренные изменения, я подчеркиваю, коренные, мы движения вперед не сделаем. Поэтому пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, чтобы решать любые вопросы: то выборы, то организация власти … такое просто невозможно ", — заявил он. Кравчук добавил, что если президент РФ Владимир Путин будет убирать с "Минская" только то, что ему захочется, то движения по сделкам также не будет. "Если Путин будет действовать по принципу: изымаем из Минских договоренностей только то, что соответствует интересам России, то движения вперед не будет. Не надо избирательно подходить к Минских соглашений и в комплекс мероприятий", — подчеркнул он. Глава украинской делегации в ТКГ также сказал, что принимались несовершенные документы, но сейчас надо посмотреть на них и определить, что может быть выполнено, а что — нет. "Украина не отрицает (выполнение Минских соглашений — ред.), Украина поддерживает именно такой подход", — добавил Кравчук. Напомним, ранее советник президента России в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Кремль надеется на то, что США "повлияют" на позицию Украины относительно выполнения Минских соглашений.