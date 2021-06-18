С начала пятницы, 18 июня, пророссийские боевики один раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрел со стороны оккупантов зафиксировали в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook. Оккупационные войска обстреляли позиции украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов. Подразделения Объединенных сил потерь в результате этого обстрела не претерпели. "О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ", — добавили в штабе. Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали более 13 гектаров прифронтовой территории. Саперы передали на уничтожение 43 взрывоопасные предметы.