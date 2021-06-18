20 июня православные христиане отмечают один важнейших религионых праздников — Троицу. У этого праздника также есть еще одно название — Пятидесятница.

На Троицу принято соблюдать определенные традиции, одной из таких является приготовление на праздничный стол вкусных блюд, передает Апостроф.

Варианты праздничного меню на Троицу 2021:

Овощной пирог

Продукты: мука (300 г), сахар (1 ст. л.), сливочное масло (170 г), сода (4 ст. л.), соль (по вкусу), цветная капуста (половина крупного качана), брокколи (столько же, сколько капусты), морковь (2 шт.), твердый сыр (100 г).

Для начала нужно смешать все сухие ингредиенты. Затем добавить размягченное сливочное масло и воду и хорошенько перемешать при помощи миксера. Замесить тесто и убрать его в холодильник, пока готовится начинка. Отварить овощи в подсоленной воде, затем порезать на небольшие кусочки. Туда же добавить мелко нарезанный сыр.

Смазать форму для выпечки маслом или застелить пергаментом, сверху распределить тесто так, чтобы получились бортики. На тесто выложить начинку и выпекать пирог в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

Мясной пирог

Продукты: мука (4 стакана), сливочное масло (250 г), дрожжи (20 г), молоко (0.5 стакана), сахар (1 ст. л.), яйца (2 шт.), отварное мясо (400 г), лук (1 шт.), помидоры (2 шт.), сливки (1 ст. л.), соль, специи и зелень (по вкусу).

Дрожжи залить теплым молоком, затем добавить 2 столовых ложки муки и 1 столовую ложку сахара. Аккуратно перемешать и оставить ненадолго, чтобы масса поднялась. Смешать муку со сливочным маслом, яйцами и ранее заготовленной массой. Замесить тесто руками и отправить в холодильник на 2 часа.

Теперь необходимо приготовить начинку для пирога. Отварное мясо нарезать на небольшие кусочки. Лук и помидоры нарезать полукольцами. Обжарить овощи на небольшом огне несколько минут, затем добавить сливки и мелко нарезанную зелень. Смешать овощную массу с мясом. Форму для выпечки смазать маслом или застелить пергаментом. Достать тесто, раскатать его примерно 0.5 см толщиной и уложить в форму.

Сверху положить начинку и выпекать в духовке 20 минут при температуре 100 градусов.

Пирог с сыром и яйцом

Продукты: мука (4 стакана), сливочное масло (250 г), яйца (4 шт.), дрожжи (20 г), сахар (1 ст. л.), молоко (0.5 стакана), плавленные сырки (3 шт.), лук (4 шт.).

Сначала следует залить дрожжи молоком. Затем добавить сахар и 2 столовых ложки муки. Оставить будущее тесто, чтобы оно немного поднялось. Теперь добавить остальную муку, сливочное масло и 2 яйца и замесить тесто руками.

Приготовить начинку. Для этого мелко нарезать лук и обжарить его несколько минут до золотистого цвета. Добавить яйца и натертые на крупной терке плавленные сырки. Раскатать тесто толщиной около 0.5 см, уложить в застеленную пергаментом форму. Сверху вылить начинку и выпекать 20 минут при температуре 100 градусов.

Праздничный легкий суп

Продукты: щавель (1 пучок), шпинат (1 пучок), картофель (2 шт.), огурцы (2 шт.), зеленый лук (3 шт.), сваренное вкрутую яйцо (1 шт), сахар (1 ч. л.), соль, зелень и сметана ( по вкусу). Щавель и шпинат нужно нарезать и отварить около 5 минут в небольшом количестве воды. Затем добавить специи, соль и мелко нарезанную зелень.

Отдельно отварить картошку, нарезать и отправить к остальным продуктам. Добавить сметану и измельчить все до состояния пюре при помощи блендера. Если суп получается слишком густым, можно немного разбавить его кипяченой водой. Огурец и яйцо мелко нарезать и всыпать в суп. Подавать холодным.

Фриттата

Продукты: яйца (4 шт.), твердый сыр (100 г), творог (100 г), соль и специи (по вкусу). Смешать в удобной емкости яйца с творогом и взбить при помощи миксера до однородности. Добавить соль и специи и перемешать. Вылить на смазанную жиром сковородку, сверху натереть твердый сыр и готовить под крышкой примерно 5-10 минут на среднем огне.

Аппетитные корзинки

Продукты: помидоры (4 шт.), яйца (2 шт.), креветки (200 г), майонез (2 ст. л.), соль и перец (по вкусу). Помидоры помыть, просушить и при помощи ложки достать мякоть. Яйца отварить вкрутую и мелко нарезать. Также мелко нарезать вареные креветки. Смешать в удобной емкости нарезанные продукты, заправить майонезом и добавить соль и специи. Переложить массу в корзинки из помидоров.

Шоколадный торт

Продукты: мука (1 стакан), молотые грецкие орехи (1 стакан), яйца (3 шт.), сливочное масло (150 г), сахар (0.5 стакана), рахрыхлитель (1 ч. л.). Крем: шоколад (2 плитки), сахар (100 г), густые сливки (150 мл), желтки (2 шт.). Для начала смешать все сухие ингредиенты для теста. Затем добавить размягченное масло и яйца и хорошенько перемешать. Добавить орехи и перемешать еще раз. Застелить противень пергаментом, равномерно выложить на него тесто и выпекать 25 минут при температуре 100 градусов. Для приготовления крема растопить шоколад, добавить в него желтки и сливки и держать на медленном огне до закипания, постоянно помешивая. Затем охладить крем, смазать им торт и подавать к столу.

Блины с фруктами

Продукты: мука (1 стакан), яйца (3 шт.), сахар (1.5 стакана), растопленное сливочное масло (50 г), растительное масло (1 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.). Начинка: банан, клубника, сметана или йогурт, сахар (все по вкусу).

Это один из простейших рецептов. Необходимо лишь смешать все продукты для блинов и перемешать их при помощи миксера, чтобы не было комочков. Затем выпекать блины на сковороде с обеих сторон до готовности. После этого мелко нарезать фрукты, заправить их сметаной или йогуртом, добавить сахар. Положить начинку в каждый блин и свернуть рулетики.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, Троица 2021 сопровождается множеством традиций и обрядов. В этот день действуют и определенные запреты, которых принято придерживаться.

И рассказывали о Родительских субботах в 2021 году: молитвы, традиции, запреты и все дни поминовения усопших.