Сборная Украины обыграла во втором туре Евро-2020 сборную Северной Македонии (2:1). Сейчас Украина в группе С занимает второе место. Для выхода в плей-офф украинцам нужно 21 июня сыграть вничью с Австрией. При этом соперником Украины по 1/8 финала может стать Италия.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Автор подчеркивает, в последнем туре, который состоится 21 июня в 19:00, у Украины нет практически никаких тактических маневров для выбора более удобного соперника по 1/8 финала. По расстановке сил на сегодня Украина, как вторая команда группы С, выходит на победителя квартета А. И, скорее всего, это Италия.

Если сборная проиграет Австрии, Украина может вообще не выбраться из группы (с 3 очками). В случае прохода, судя по всему, попадем на победителя группы Е, где фаворитом считается Испания, или группы смерти, где самые высокие шансы на победу у Франции и Португалии.Евро 2020: расписание прямых трансляций и календарь матчей

Напомним, ранее в фан-зоне наливали бесплатное пиво за каждый пропущенный гол России.

Как сообщалось ранее, Сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020 с поражения — украинцы проиграли в матче против Нидерландов.