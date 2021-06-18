В Киеве 18 июня простились с известным украинским хореографом и судьей проекта «Танцы со звездами» Григорием Чапкисом.

Церемония проходила в Национальной филармонии Украины. Похоронят украинскую легенду на Байковом кладбище.

Снимки с церемонии прощания публикует «Обозреватель». На кадрах видно, что попрощаться с Чапкисом приехали его воспитанники, дети, внуки, друзья и коллеги. Посетил церемонию и украинский президент Владимир Зеленский.

Напомним, Григорий Чапкис умер в Киеве 13 июня в возрасте 91 лет. Его здоровье пошатнулось в конце декабря, когда его госпитализировали в клинику с двусторонним воспалением легких. Перед Новым годом хореографа выписали, но уже накануне Рождества снова госпитализировали в «Феофанию». 12 января врачи выписали его, но 9 февраля он снова оказался в больнице в реанимации из-за осложнений после болезни.

Как сообщалось ранее, 3 июня в Одессе от последствий COVID-19 умер народный артист Украины, солист Одесского академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний.

А в ночь на 30 мая умер гениальный украинский писатель, литературовед и публицист Михаил Федотович Слабошпицкий.