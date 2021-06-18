Италия ввела обязательный пятидневный карантин и тестирование на коронавирус для прибывающих из Великобритании. Власти также продлила запрет на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. "Я подписал новое постановление, которое разрешает въезд из стран Евросоюза, из США, Канады и Японии при наличии" зеленого сертификата ", — написал он. Сперанца добавил, что подписанный им документ продолжает ограничения на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. Кроме того, вводится пятидневный карантин и обязательное ПЦР-тестирование для лиц, прибывающих из Великобритании. Мероприятия вступят в силу с субботы, 19 июня, из-за опасений по поводу распространения Delta-штамма COVID-19, впервые обнаруженного в Индии. Напомним, в Италии с 1 июля начнут выдавать covid-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с covid-сертификатами всех стран Европейского Союза. Как сообщало РБК-Украина, 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.