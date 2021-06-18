Курс доллара на межбанке в продаже 18 июня 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,40 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2800 — 27,3000 грн / доллар, евро 32,3813 — 32,4051 грн / евро, российский рубль 0,3768-0,3775 грн / рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 17 июня 2021 закрылись в диапазоне: 27,2150 — 27,2350 грн / доллар, евро 32,4674 — 32,4913 грн / евро, российский рубль 0,3765 — 0,3770 грн / рубль . курс НБУ Официальный курс доллара растет третий день подряд после падения до годового минимума. Курс гривны к доллару на 22 июня установлен на таком уровне: 27,1935 гривен за 1 доллар (+0,0223 грн). При этом курс доллара на 18 июня составляет 27,1712 гривен за 1 доллар.