Украинским автомобилистам рассказали, каким образом можно быстро охладить воздух в салоне машины. Как это сделать без кондиционера — читайте в материале Styler. Как летом охладить салон автомобиля? Так, без кондиционера снизить температуру в автомобиле трудно, но возможно. Для начала нужно открыть все двери и окна. Это позволит свежему воздуху быстро проникнуть в салон автомобиля. Кроме того, если этот способ не помогает, то стоит попробовать открыть только оную переднюю и одну заднюю дверку. Важно открывать по диагонали друг от друга. Также можно попробовать с одной из них сделать несколько движений из стороны в сторону. После этого, рекомендуется завести автомобиль и запустить вентилятор внутри салона. Но, если в автомобиле есть кондиционер, его можно включить. Главное не возвращать поток холодного воздуха на нагретый лобовое стекло. Это может привести к появлению трещины от перепада температуры. Также охладить лобовое стекло можно с помощью стеклоомывателя. Это поможет снизить температуру в салоне и поток воздуха с воздуховода будет прохладнее. Как жара в автомобиле влияет на водителя? Известно, что высокая температура в салоне автомобиля влияет на способность водителя управлять транспортным средством. Это может привести к нарушению концентрации внимания и раньше приходит усталость. Кроме того, разогретый пластик может выделять не самые полезные для организма вещества. Стоит не начинать движение, когда машина похожа на мобильную сауну. Летом в закрытых автомобилях уже через час-полтора температура достигает 60 градусов. Ранее мы сообщали, что в Киеве в разы взлетит цена на парковку